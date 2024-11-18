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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركه 15 دولة.. قطر تستضيف بطولة العالم العسكرية للفروسية 24

بطولة العالم للفروسية
بطولة العالم للفروسية
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تستضيف مدينة الدوحة بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 24 تحت رعاية الفريق الركن طيار جاسم بن محمد المناعى - رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وتحت إشراف الإتحاد العسكرى القطرى ، وذلك خلال الفترة من 25 /11 إلى 1 / 12 / 2024 ، التي ينظمها الشقب " عضو مؤسسة قطر"، وذلك بمشاركة نخبة من أفضل الفرسان فى العالم يمثلون 15 دولة عربية وإفريقية وأوروبية من عشاق رياضة الفروسية هم : 
قطر ، مصر ، الإمارات ، السعودية ، تونس ، سلطنة عمان ، سوريا ، البرازيل ، الاكوادور ، فرنسا ، إيطاليا ، البرتغال ، رومانيا ، روسيا ، تركيا .


واستعدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة لهذا الحدث الرياضى الكبير على كافة المستويات كى تخرج البطولة فى أفضل صورة تليق بإسم القوات المسلحة القطرية ، وتماشيا مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030 ، كوجهة رياضية عالمية المستوى ، مع تسليط الضوء على إرث الفروسية الغنى فى الدولة .

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