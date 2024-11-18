خطة عمل بين مصر والبرازيل تحدد المبادرات اللازمة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية

قررت مصر والبرازيل وضع خطة عمل، من خلال القنوات الدبلوماسية، تحدد المبادرات اللازمة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية وقد يتم تحديث خطة العمل بانتظام لتعكس ديناميكية العلاقات الثنائية

ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"على بيان مشترك بشأن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين حيث قررا تدشين شراكة استراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة بريو دي جانيرو في البرازيل.