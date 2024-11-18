سقوط أمطار غزيرة على مدن وقرى محافظة البحيرة.. صور

شهدت مدن وقري محافظة البحيرة، منذ قليل، سقوط أمطار غزيرة تزامناً مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسوء حالة الطقس وتعرض المحافظات الساحلية لهطول أمطار خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على تكاتف كافة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة أثار سقوط الأمطار التي شهدتها بعض مراكز المحافظة اليوم ، مؤكدة على الجاهزية التامة والاستجابة السريعة للتعامل مع أي آثار ناجمة عن تساقط الأمطار.

كما أشارت المحافظ إلى أن جميع الفرق والمعدات انتشرت فوراً في المناطق المتأثرة بسقوط الأمطار وفق خطة العمل المعدة مسبقًا، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافة إلى الحماية المدنية، لضمان رفع تجمعات المياه على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

ويأتى ذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة اليوم الأحد الموافق 18 نوفمبر لسقوط الأمطار على المحافظة بشكل متقطع.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن غرفة السيطرة والتحكم بالديوان العام تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولًا بأول، كما تم توجيه فرق العمل الميدانية إلى النقاط المتأثرة والتنسيق بين الجهات المختلفة لضمان سلامة المواطنين واستمرار الخدمات دون تعطل.

أكدت الدكتورة جاكلين عازر على إستمرار مراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي والزراعي لاستيعاب كميات الأمطار المتزايدة وكذا تكثيف الصيانة للمعدات وأجهزة الشفط وتجهيز فرق طوارئ إضافية للتدخل السريع.

وشددت محافظ البحيرة، على تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام مع تكثيف التواجد الميداني للقيادات التنفيذية، مع توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم فرق العمل الميدانية، وتذليل أي عقبات تعيق جهود مواجهة الأمطار، مشددة على ضرورة استمرار التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة التوقعات الجوية وتنفيذ الإجراءات الاستباقية.

تحذيرات محافظة البحيرة

وتهيب محافظة البحيرة بالمواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، خاصة في المناطق المعرضة لتجمعات المياه والابتعاد عن أعمدة الإنارة أو الأسلاك الكهربائية مع التواصل الفوري مع الجهات المختصة في حالة الطوارئ لضمان التدخل السريع وتقديم الدعم اللازم.