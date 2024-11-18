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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ملك الأردن: نقف بكل صلابة أمام العدوان الإسرائيلي على غزة

العاهل الأردني عبد
العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين
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قال العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، إن مستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه، مشيرًا إلى أن بلاده ستظل متمسكة بالسلام العادل لإعادة الحقوق للفلسطينيين.

وأضاف "بن الحسين" في كلمته خلال إلقائه لخطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، اليوم الاثنين: نقف بكل صلابة أمام العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدًا: سنواصل الدفاع عن القدس ومقدساتها.

وتابع: "نواصل جهودنا لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة"، موضحًا: "بلادنا ستواصل البناء وسنكتب فصولا جديدة في مسيرة بلادنا".

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