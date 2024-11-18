صحة شمال سيناء تصدر عددا من القرارات الجديدة في إطار التطوير المؤسسي للقطاع

أصدر الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، عددا من القرارات الجديدة ، في إطار التطوير المؤسسي للقطاع الصحي بشمال سيناء .

وأوضح الدكتور أحمد، أن مشروع التطوير المؤسسي يستهدف خلق منظومة متكاملة ومتناغمة، حيث تقوم كل هيئة أو قطاع بالدور المنوط به في تنظيم تقديم الخدمة الصحية.

وتضمن القرار تكليف الَدكتور ايمن محمد صلاح مدير إدارة الحوكمة بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، وتكليف الد كتور حسام ابو القاسم مدير إدارة المستشفيات.

وتكليف الدكتور محمد حمد عوض مدير إدارة العريش الصحية، وتكليف الدكتورة نورهان ناصر السيد وكيل مدير إدارة العريش الصحية.

وقال الدكتور أحمد، إن هذه القرارات تأتي ضمن خطة التطوير المؤسسي الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات الطبية وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين في المحافظة.