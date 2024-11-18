رئيس مجلس النواب: مستمرون في الحوار بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حظى بحوار مجتمعى لم يحظ به أي مشروع قانون من قبل عبر تاريخ الحياة النيابية في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وقال رئيس مجلس النواب: وعلى الرغم من ذلك نحن مستمرون في الحوار بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أخذ حقه في الحوار، والحوار المجتمعى فى صورته المثلى متمثل فى نواب الشعب.

وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه سبق توجيه دعوة لممثلي الأحزاب السياسية من غير الممثلين فى اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك مشاركة بعض النشطاء السياسيين.