رفع 255 طن مخلفات صلبة بالمنيا.. صور

كلف عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بمتابعة اعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات المتواجدة بشوارع القري والمدينة اول باول والعمل على رفع منظومة النظافة وايضا سرعة التوجه والتعامل الفوري مع أعطال الإنارة العامة و صيانة أعمدة الإنارة العمومية منعا للحوادث .

حيث قام قسم الانارة التابع للوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان بمساعدة فريق العمل بقسم الإنارة بإعادة التيار الكهربائي مره اخرى بعد سقوط شجرة تسببت في قطع الاسلاك الكهربائيه وتم شد اسلاك كهربائيه جديده وعودة التيار الكهربائي مره اخرى وفي ذات السياق تم صيانة أعمدة الإنارة وكشافات الإنارة على الطريق العام من ميدان نفرتيتي حتى قرية الشرفاء بمدخل المنيا الشرقي بنزلة حسين حفاظا على ارواح المواطنين ومنعا للحوادث وايضا قام قسم البيئه التابع للوحدة المحلية لقرية نزلة حسين برفع ٥٥ طن من التراكمات والمخلفات المتواجدة بالقرية ومن القري التابعة لها حيث تم رفع الأتربة من على جانبي الطريق وايضا تم رفع ٢٠٠طن من المخلفات بالمقلب الوسيط الي المقلب العمومي الصحراوي الغربي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمعيشة في بيئه صحية نظيفه خاليه من الأمراض .



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