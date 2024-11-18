"الزراعة" تقدم الدعم الفني لمزارعي البساتين في الاسكندرية

تفقدت لجنة من الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مزارع البساتين ببعض المناطق في محافظة الاسكندرية، لمتابعة الحالة العامة للزراعات وتقديم الدعم للمزارعين.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بمواصلة تقديم الدعم الفني للمزارعين، وتكثيف الدور الارشادي، والمرور الدائم والمستمر لفحص الزراعات وتقديم التوصيات اللازمة للمزارعين.

وأشار عطا إلى أنه تم تشكيل لجان من الإدارة المركزية للبساتين، للمرور الميداني، بجميع المحافظات، لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين خاصةً مزارعي الحاصلات البستانية: فاكهة، خضر، نباتات طبية وعطرية، نخيل، صوب، مشاتل، مع متابعة تفعيل القرارات الوزارية المكاتبات المنظمة لأعمال البساتين.

واضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إلى أنه تم المرور على بعض من نطاق منطقتي: النهضة ومريوط، التابعتين للمراقبة العامة للتنمية والمشروعات بالإسكندرية وذلك لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين خلال هذه الفترة مع التوعية بتطبيق استخدام المبيدات وكذلك التعريف بنظم الري الحديث وضرورة التحول لهذه الأنظمة بما يتلائم مع كل محصول.

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