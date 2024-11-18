تحرير 15 محضر إشغال طريق خلال حمله مكبرة بمدينة المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا جهودها في إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، مشددا بإزالة أى تعديات على الفور، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.

صرح عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا واصلت حملاتها لضبط حركة الشارع ،حيث شنت حمله مكبره لازالة الإشغالات والتعديات الموجوده بشوارع حى وسط وغرب المدينه و التي تعيق حركة المواطنين وتمثل تعدياً سافراً على حرم الطريق و الارصفة الجانبية.

واسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر إشغال طريق وتم التعامل الفوري برفع كافة الإشغالات باتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

وتم تنفيذ الحملة تحت إشراف د الحسينى شادى نائب رئيس المدينة ايهاب محمود سكرتير الحى، وائل نادى التفتيش الإدارى حمادة ابو خف مدير إدارة الإشغالات، محمد مصطفى وحمادة فهمى فريق العمل بالإشغالات بالمدينة.

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