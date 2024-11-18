قبيل قمة مجموعة العشرين.. الرئيس الصيني يدعو لعالم متعدد الأقطاب وعولمة شاملة

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن استعداده للعمل مع جميع الأطراف من أجل عالم متعدد الأقطاب متساو ومنظم وعولمة اقتصادية مفيدة وشاملة للجميع، وذلك لدى وصوله إلى ريو دي جانيرو لحضور قمة مجموعة العشرين التاسعة عشرة.



وأعرب شي -في بيان مكتوب نقلته صحيفة جلوبال تايمز الصينية- عن أمله في أن تضطلع مجموعة العشرين بدور أكبر كمنصة مهمة للتعاون الاقتصادي الدولي.

وتمثل قمة قادة مجموعة العشرين لهذا العام، المقرر عقدها يومي 18 و19 نوفمبر، أول تجمع من نوعه منذ انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو كامل، وهو معلم تاريخي يعزز صوت الجنوب العالمي.

وقال شي في تصريح لوكالة أنباء شينخوا إن الالتزام بالحوار يمثل أحد أهداف اجتماع مجموعة العشرين في عالم يموج بالحروب والصراعات.

وعقب توليها الرئاسة، حددت البرازيل موضوع القمة بأنه "بناء عالم عادل وكوكب مستدام". وتشمل الأولويات الرئيسية التي حددتها الحكومة البرازيلية مكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة وتعزيز التنمية المستدامة، ودفع الإصلاحات في الحوكمة العالمية.

وقال شي -في مقال موقع نُشر في صحيفة فولها دي ساو باولو البرازيلية اليوم الأحد-: "إن بناء عالم عادل يتطلب من مجموعة العشرين احترام مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون المتساوي والمنفعة المتبادلة، إضافة إلى دعم دول الجنوب العالمي في تحقيق تنمية أكبر".

وأضاف أن "بناء كوكب مستدام يتطلب من مجموعة العشرين تعزيز الإنتاج المستدام وأسلوب الحياة كوسيلة لتحقيق الانسجام بين البشرية والطبيعة".

كما تعهد الرئيس الصيني بدعم بلاده النشط لمبادرة التحالف العالمي ضد الجوع والفقر التي اقترحها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وأشارت الصحيفة الصينية إلى أنه بجانب قمة مجموعة العشرين، سيقوم شي أيضا بزيارة دولة إلى البرازيل، حيث يصادف هذا العام الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وخلال الزيارة، سيجري شي تبادلا معمقا لوجهات النظر مع الرئيس البرازيلي حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.