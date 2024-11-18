بالفيديو.. نصائح وتحذيرات للمزارعين مع انطلاق موسم زراعة القمح بالمحافظات

قال الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إن أهم نصيحتين للمزارعين في الفترة الحالية هي الالتزام بمعاد زراعة محصول القمح والذي بدأ بالفعل من اليوم وحتى نهاية الشهر، معلقا: «لدينا 15 يوم الميعاد الأفضل لزراعة القمح».

وأضاف "جاد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن النصيحة الثانية هي زراعة الصنف المناسب للمنطقة، حيث أن هذا العام يشهد وجود حوالي 3 أو 4 أصناف جديدة ممتازة، كما توجد خريطة صنفية تُوزع التقاوي بناءا عليها، موضحًا أنه يجب على كل مزارع الالتزام بالتقاوي الموجودة في الإدارة الزراعية الخاصة به.

وتابع، أن وزارة الزراعة في الوقت المناسب تجنبك التأثير السلبي للتغيرات المناخية خاصة أننا على مشارف الموسم الشتوي شديد البرودة، وبالتالي يجب زراعة القمح بالصنف والميعاد المناسب حتى يكون المحصول قوي ومتحمل للتغير المناخي.