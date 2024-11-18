الكرة النسائية بمصر.. سخرية وانتقادات رغم النجاحات.. أحمد بلال يُثير الجدل بتصريح.. ودينا الرفاعى ترد: بنات مصر يمكنهن اللعب ببراعة وتربية الرجال

رغم التطور الكبير الذي شهدته كرة القدم النسائية في الآونة الأخيرة، إلا أن هناك بعض الأشخاص الذين ما زالوا يرفضون فكرة ممارسة النساء لهذه الرياضة، مبررين ذلك بأنها ترتبط بالعنف والالتحامات والخشونة، وهي أمور تتناقض، بحسب رأيهم، مع الصفات التقليدية المرتبطة بالنساء مثل الأنوثة والرقة.

تواجه كرة القدم النسائية في مصر مزيجًا من السخرية والنقد والإصرار على إثبات الذات، رغم أن المرأة قد حققت نجاحات كبيرة في العديد من المجالات. إلا أن كرة القدم النسائية ما زالت عرضة للسخرية لمجرد المشاركة النسائية الفعالة في هذا المجال. على الرغم من النجاح الذي تحقق، مثل تنظيم دوري متكامل، وتفوق بعض الأندية، ووجود لاعبات ومدربين يستحقون التكريم، إلا أنه مع كل خطأ يحدث في المباريات، يظهر البعض لرفع لافتات التهكم مثل المرأة مكانها المطبخ.

وكانت تصريحات أحمد بلال، لاعب الأهلي الأسبق، أثارت استياءً وغضبًا واسعًا بين العديد من اللاعبات والمشجعين للكرة النسائية في مصر، وذلك مع انطلاق الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.

وكتب «بلال» منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يسخر فيه من مستوى اللاعبات، ويستهجن فكرة ممارسة النساء لكرة القدم، قائلًا: «كرة نسائية إيه اللي بيلعبوها في مصر.. دا الستات مبيعرفوش يطبخوا.. هيعرفوا يلعبوا؟»، وبعد هجوم واسع من متابعي الكرة النسائية، اضطر لحذف المنشور بعد دقائق من نشره.

في ردها على هذا المنشور، نشرت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرفة على الكرة النسائية في مصر، منشورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت فيه: «بنات مصر يمكنهن الطبخ ولعب كرة القدم ببراعة وتسجيل الأهداف بمهارة، بالإضافة إلى تربية الأطفال ليصبحوا رجالًا بحق يحترمون أنفسهم ويحترمون الآخرين»، مُضيفةً أن حرية الرأي مكفولة للجميع، بشرط أن يكون النقد مقبولًا دون إهانة أو تقليل.

وفي سياق متصل، تمكن فريق النادي الأهلي لكرة القدم النسائية بقيادة المدير الفني الفرنسي ديميتري لوبوف من تحقيق العلامة الكاملة برصيد 21 نقطة من 7 مباريات في 8 جولات من الدوري المصري الممتاز، ليحل في المركز الأول، ويلاحقه فريق البنك الأهلي بقيادة الكابتن محمد كمال، المدرب الفني للفريق، الذي جمع 18 نقطة من 6 مباريات بدون هزيمة. بينما تأتي فرق مسار وزد ووادي دجلة خلفهما بفارق 15 نقطة، ويحتل فريق الزمالك المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 6 مباريات.

أما عن الأزمة الثانية التي يواجهها الدوري النسائي، والمتعلقة بانسحاب بعض الفرق من المباريات بعد هزيمتها، مثل انسحاب اتحاد بسيون أمام مسار والاتحاد السكندري أمام الأهلي، فقد علق الكابتن محمد كمال، مدرب منتخب مصر السابق للكرة النسائية والمدير الفني لفريق البنك الأهلي، قائلًا: «لا يمكن اتهام الأندية بالتخاذل، بل يجب أن يكون هناك تعاون بين الأندية واتحاد الكرة. اتحاد الكرة يتحمل مسئولية كبيرة في نجاح منظومة الكرة النسائية في مصر».

وأضاف «كمال» في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أنه من الممكن أن يدعم اتحاد الكرة الأندية التي تفتقر إلى الإمكانات اللازمة للاستمرارية، وأن الدعم لا يقتصر فقط على الدعم المادي، بل يمكن أن يشمل دعمًا معنويًا مثل توفير حافلات لنقل اللاعبات أو توفير المعدات والملابس، لضمان وصول الدعم للكرة النسائية في الأندية.

وأشار إلى أن ظاهرة الانسحابات تؤثر بشكل كبير على اللاعبين والمدربين، لأن الأندية الكبيرة مثل الأهلي وبيراميدز وغيرهما، عندما تواجه أندية ضعيفة، تؤثر على الحالة النفسية للاعبات، خصوصًا عندما يبدأ الفريق الأقوى في إحراز أهداف كثيرة في وقت قصير جدًا، وقال إن الأندية الضعيفة بحاجة لدعم أكبر بدلًا من اتهامها بأنها تؤثر سلبًا على شكل الدوري النسائي.