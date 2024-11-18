مصر تحتفل بيوم الإحصاء الإفريقى 2024

يحتفل الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء اليوم الاثنين بيوم الإحصاء الأفريقـى , والذى تحتفل به دول القارة الأفريقية في الثامن عشر من شهر نوفمبر من كل عام .

بدأ الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقي عام 1990 من قبل المؤتمر الأفريقي المشترك للإحصائيين والديموغرافيين ، بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وإيماناً و اعترافاً بالأهمية المطلقة للإحصاءات الرسمية باعتبارها الأداة الرئيسية للتخطيط والمتابعة والركيزة الأساسية التي تبنى عليها خطط التنمية على كافة المستويات . ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "دعم التعليم بتحديث إنتاج إحصاءات مناسبة للغرض"



وفي هذا الصـــدد سيصدر الجهاز عدد (2) بيان صحفي بشأن الجانب الاقتصادي و الجانــب الديموجــرافي (السكان في مصر و أفريقيا التبادل التجاري بين مصر - الاتحاد الافريقي وتكتلاته الاقتصادية )

يذكر أن موضوعات الاحتفالات السابقة كانت كالاتي :

عام 2020:الكل مهم : احصائيات الجودة للأفصل : إدارة النزوح القسري في افريقيا

عام 2021: تحديث النظم الإحصائية الوطنية لدعم التنمية الاجتماعية والثقافية في افريقيا

عام 2022: تعزيز نظم البيانات عن طريق تحديث انتاج واستخدام الإحصاءات الزراعية : توجية السياسات بهدف تحسين المرونة في الزراعة والتغذية والامن الغذائي في أفريقيا .

عام 2023: تحت شعار " تحديث النظم الإيكولوجية للبيانات لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA): دور الإحصاءات الرسمية والبيانات الضخمة في التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا