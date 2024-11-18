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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر تحتفل بيوم الإحصاء الإفريقى 2024

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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 يحتفل الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء اليوم الاثنين  بيوم الإحصاء الأفريقـى , والذى تحتفل به دول القارة الأفريقية في الثامن عشر من شهر نوفمبر من كل عام .

 بدأ الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقي عام 1990 من قبل المؤتمر الأفريقي المشترك للإحصائيين والديموغرافيين ،  بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وإيماناً و اعترافاً بالأهمية المطلقة للإحصاءات الرسمية باعتبارها الأداة الرئيسية للتخطيط والمتابعة والركيزة الأساسية التي تبنى عليها خطط التنمية على كافة المستويات . ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "دعم التعليم بتحديث إنتاج إحصاءات مناسبة للغرض"
     

وفي هذا الصـــدد سيصدر الجهاز  عدد (2) بيان صحفي  بشأن الجانب الاقتصادي و الجانــب الديموجــرافي  (السكان في مصر و أفريقيا  التبادل التجاري بين مصر  - الاتحاد الافريقي وتكتلاته الاقتصادية  )
يذكر أن موضوعات الاحتفالات السابقة كانت كالاتي :
عام 2020:الكل مهم : احصائيات الجودة للأفصل : إدارة النزوح القسري في افريقيا 
عام 2021: تحديث النظم الإحصائية الوطنية لدعم التنمية الاجتماعية والثقافية في افريقيا 
عام 2022: تعزيز نظم البيانات عن طريق تحديث انتاج واستخدام الإحصاءات الزراعية : توجية السياسات بهدف تحسين المرونة في الزراعة والتغذية والامن الغذائي في أفريقيا .
عام 2023: تحت شعار " تحديث النظم الإيكولوجية للبيانات لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA): دور الإحصاءات الرسمية والبيانات الضخمة في التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا

الاحصاء يوم الإحصاء الأفريقي عام 2024