ضبط 3 أطنان و500 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد مرسى مدير الإدارة ومحمد سليمان ومحمد عمار مفتشى الرقابة التموينية بالإدارة من تحرير ١٧ محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة ، خلال حملات تموينية وتفتيشيه مفاجئة بنطاق مركز بلبيس.

كما قامت بالمرور على الأنشطة التجارية وأسفرت عن تحرير المحضر رقم ٧١٩٩ لعام ٢٠٢٤ م جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب محل سرجة وطحينة لحيازته واستخدامه ملح طعام خشن مجهول المصدر وموجود في مكان غير صالح للإشتراطات الصحية ، وقد تم التحفظ على ٦٠ شيكارة ملح خشن ×٥٠ كجم وزن الشيكارة الواحدة بإجمالي كمية قدرها ٣٠٠٠ كيلو جرام بما يعادل ٣ اطنان.

وتحرير محضر رقم ٧٢٠٠ لعام ٢٠٢٤ م جنح قسم شرطة بلبيس ضد تاجر بيع مواد غذائية لحيازته وعرضه للبيع زيت طعام مجهول المصدر لعدم وجود فواتير أو مستندات شراء تثبت مصدره أثناء التفتيش وقد تم التحفظ على١٠ جراكن زيت × ١٨ كجم وزن الجركن الواحد ، بإجمالي كمية قدرها ١٨٠كجم زيت طعام .

كما تم تحرير محضر رقم ٧٢٠١ لعام ٢٠٢٤ م جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب محل بيع زيوت طعام لحيازته وعرضه للبيع زيت طعام بدون بيانات ومجهول المصدر ، وقد تم التحفظ على كمية قدرها ٥٠٠ كجم زيت طعام داخل الخزان الموجود داخل المحل بما يعادل (نصف طن) .

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.