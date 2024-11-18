ملثمون يسرقون سيارتين من قلعة "وندسور" الملكية البريطانية

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الاثنين، إن رجلين ملثمين اقتحما قصر وندسور الملكي البريطاني وسرقا سيارتين من حظيرة السيارات الملكية بالقلعة، مؤكدة أن الملك تشارلز وزوجته كاميلا لم يكونا في العقار المخصص لهم في القلعة وقت الحادث.



وأضافت الصحيفة أنه من المعتقد أن الأمير ويليام وعائلته كانوا في كوخ أديلايد، وهو جزء من عقار قلعة وندسور، حسبما ذكرت صحيفة "صن".

وذكرت الصحيفة أن الرجال استخدموا شاحنة مسروقة لكسر بوابة أمنية في الليل ثم تسلقوا سياجا بارتفاع ستة أقدام.

وقالت شرطة المقاطعة التي تضم القصر: "دخل الجناة مبنى مزرعة وسرقوا سيارة بيك آب سوداء من نوع إيسوزو ودراجة رباعية الدفع حمراء. ثم انطلقوا باتجاه منطقة أولد ويندسور/داتشيت".

"ولم يتم إلقاء القبض على أحد حتى هذه المرحلة وما زال التحقيق جاريا."

وواجهت قلعة وندسور في السابق مخاوف أمنية في عام 2021 عندما ألقت السلطات القبض على رجل يحمل قوسًا ونشابًا في أراضي القلعة والذي قال إنه أراد قتل الملكة إليزابيث.