محافظ الشرقية يثمن التعاون مديرية الشباب والمنطقة الأزهرية لتنفيذ برنامج الرواق الأزهري

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

وأشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالشرقية في تنفيذ فعاليات الموسم الثالث لبرنامج الرواق الأزهري والذي يستهدف الطلائع من أعضاء مراكز الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم والرد على التساؤلات التي تدور في أذهانهم وتوجيههم إلى الطريق الصحيح.

من جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى إستمرار فعاليات الموسم الثالث من برنامج الرواق الأزهري والمُقام تحت رعاية وزير الشباب الرياضة ومحافظ الشرقية وتنفيذاً لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ، وفي إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة وذلك بمركزي شباب شيبة والعصلوجى بالزقازيق ومركز شباب صفط الحنا بأبو حماد وبمشاركة الطلائع من أعضاء وعضوات مركز الشباب.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام وعاظ منطقة وعظ الشرقية والمكلفين بعقد الجلسات الدينية الشيخ ابراهيم مرسى بمركز شباب شيبة ، والشيخ محمد فرج بمركز شباب العصلوجى، والشيخ محمد عبد العظيم بمركز شباب صفط الحنا وتنظيم ندوة دينية عن (الإيمان وضرورة العمل) أوضحوا أن العمل في الاسلام له أهمية قصوى، وأن كل شيء في ديننا يدلل على أهميته واعتباره وأثره في دنيا العباد وآخرتهم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من إقامة الرواق الأزهري هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة للدين وبناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعي للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع وذلك من خلال إلقاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية والإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظة.