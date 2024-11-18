كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، محمد أنور مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، لحضور مراسم افتتاح البرنامج التدريبي لتعزيز قيمة نخيل التمر وتقليل الفاقد بسيوة، في إطار الشراكة بين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يرافقه محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة.

جاء ذلك بحضور هاني حسين المدير التنفيذي بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس خالد الهجان رئيس لجنه التمور بالمجلس التصديري، ونيفرت جادالله ممثلة البنك الأوروبي للتنمية الإعمار، والمهندس محمد أحمد موسي مدير الإدارة الزراعيه بسيوة ومشايخ وعواقل سيوة ورؤساء الأحزاب والجمعيات الاهليه وعدد من أصحاب مصانع التمور المزارعين.

وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالعمل على الحفاظ على الثروة القومية من النخيل بواحة سيوة، وتعظيم سبل التسويق لها لما تمتاز به من شهرة باعتبارها منتجات عضوية خالية من المبيدات.

حيث تم استعراض برنامج تعزيز سلسلة قيمة نخيل التمر وتقليل الفاقد من المزرعة الي المائدة والفعاليات التي سيتم تنفيذها في هذا الشأن بهدف تنمية الصادرات الزراعية المصرية من التمور لمختلف الأسواق العالمية وتذليل كافة العقبات أمامها.

وأوضح هاني حسين أن البرنامج يستهدف رفع القدرة التنافسية للعاملين بالقطاع علي طول سلسلة الإمداد والتي تبدأ من المزرعة حتي الأسواق الخارجيه لضمان الحصول علي منتج مطابق للمواصفات التصديرية، كما قام محمد أنور في كلمته بنقل تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وشكره لمجهودات جميع الجهات المشاركة في المشروع، مشيرا إلى اهتمام الدولة بقطاع النخيل الواعد وحماية الإستثمارات الزراعية في هذا القطاع من أصناف التمور ذات الميزة الجغرافية المتميزة في الإنتاج على مستوى العالم.

ومن جانبهم ثمن الحضور اهتمام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ومتابعته للبرنامج التدريبي مع تقديم التيسيرات وتذليل كافة العقبات، وكذلك التعاون مع محمد بكر رئيس مركز ومدينه سيوة والإدارة الزراعية وجمعية سيوة لتنمية المجتمع في قطاع النخيل.

ويشارك في البرنامج مايقرب من 40 متدرب مابين محطات تمور وموردين ومزارعين ويستمر البرنامج التدريبي من 17 حتي 20 نوفمبر الجارى.

افتتاح البرنامج التدريبي لتعزيز قيمة نخيل التمر وتقليل الفاقد بسيوة

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