ضبط 9 أطنان مصنعات ألبان وأجبان مجهولة المصدر بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم و منتجات الألبان و الأجبان لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية ( أطباء الصحة العامة و التفتيش) بالإشتراك مع الجهات المعنية ( شرطة البيئة و المسطحات المائية - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط منتجات الألبان و مصنعاتها بمراكز المحافظة

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محضرين مخالفة وضبط ٩ أطنان و ١٠٠ كجم مصنعات ألبان وأجبان مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.