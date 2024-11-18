تحرير 23 محضرًا والتحفظ على نصف طن لبن بمركز تجميع غير مرخص ببني سويف

في ضوء تكليفات الدكتور محمدهانى غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تبين من التقرير الذي قامت أعدته وكيل وزارة الصحة"د.سماح جاد" أن الطب الوقائي بالمديرية قام بتنفيذ حملة رقابة ميدانيةعلي المنشآت الغذائية بقرى مركزي الفشن وببا ومتابعة الأغذية المعروضة والمطروحه للبيع والتأكد من متابعة استيفاء اشتراطات النظافة

أسفرت الحملة "بمركز الفشن" عن ضبط نصف طن لبن منتهية صلاحيته داخل مركز تجميع ألبان فرز غير مرخص بقرية كمون التابعة لمجلس قروي تلت ، وتم تحرير 6 محاضر لمخالفات متعلقة بعدم توافر الاشتراطات الصحية وحمل شهادات صحية سارية، والتحفظ على كمية من الأغذية التالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، فيما أسفرت حملة "مركز ببا" عن تحرير عدد17محضر (3 مخالفات لعدم توافر الاشتراطات الصحية و13 مخالفة لحمل شهادات صحية سارية، والتحفظ على نحو 25 كجم.

وشارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من : د.أمنية حسن مدير الطب الوقائي، د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية. وعدد من مراقبي ومفتشي الصحة بمركز الفشن ، ومن مركز ببا: محمود طه مراقب أول الاغذية، ومفتشي الأغذية: عماد توفيق ،طه عيد إسحق سامى.