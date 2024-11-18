إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

شهد طريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية فانوس بدائرة مركز شرطة طاميه بمحافظة الفيوم حادث انقلاب سيارة سوزوكي وتسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طاميه المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة طاميه يفيد بورود إشارة من غرفه عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل قرية فانوس بدائرة المركز ، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين إصابة 6 أشخاص، نتيجة السرعه الزائده لقائد السيارة وفقدانها السيطرة على السيارة فانقلاب في نهر الطريق، وتسبب في وقوع الحادث، وتم نقل المصابين الى مستشفى طاميه المركزي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.