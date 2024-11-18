خلال أسبوع.. تقديم خدمات المبادرات الرئاسية لأكثر من 14 ألف مواطن ببني سويف

أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة في بني سويف، تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة مجانًا لـ14 ألف و221 مواطنًا على مدار أسبوع، حيث تقدم الخدمات من خلال 121 وحدة صحية بمراكز المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وأشارت الدكتورة سماح جاد، إلى أن خدمات المبادرات الرئاسية تشمل الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وصحة المرأة، والأم والجنين، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والسمعيات، والمسنين، والأمراض الوراثية، مؤكدة على دعم القيادة السياسية للمبادرات الرئاسية وقطاع الصحة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.