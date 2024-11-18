رئيس جميعة كتاب البيئة: مصر تشارك بوفد قوي للغاية في  قمة تغير المناخ COP29.. فيديو

قال الدكتور محمود بكر، عضو لجنة البيئة في المجلس الأعلى للثقافة ورئيس جمعية كتاب البيئة، إن مؤتمر قمة المناخ يعقد كل عام وعقد في مصر في 2022 في نسخة كوب 27، مشيرًا إلى أن قمة المناخ كوب 29 تقام هذا العام في العاصمة الأذربيجانية باكو، ومصر تشارك بوفد قوي للغاية في هذه القمة.

وأضاف "بكر" خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن وزيرة البيئة ياسمين فؤاد تقود مشاورات مع نظيرها الاسترالي حول ملف الدعم والتمويل، فالدول العربية والأفريقية لديها طموح بالوصول إلى تريليون دولار سنويا حتى 2030.

وتابعت، أنه من أبرز بنود الاسراتيجية الوطنية 2050 التي ركزت عليها الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مشاركتها في COP 29، هي الحد من الانبعاثات الكربونية فضلا عن فتح سوق خاص بالكربون، إلى جانب إجبار الدول الأكثر انبعاثات لغارات الاحتباس الحراري على دفع ثمن ذلك من خلال شهادات الكربون للدول الفقيرة.

وأشار عضو لجنة البيئة في المجلس الأعلى للثقافة ورئيس جميعة كتاب البيئة، إلى أن قضية التمويل موجودة منذ بداية المؤتمرات المتعلقة بالمناخ، مشيرا إلى ان مصر تسعى إلى تحقيق تمويل 100 مليار دولار، ولكن هذا لا يحدث بسبب الظروف العالمية وترعض بعض الدول لأزمات مالية وغيرها، وبالتالي لا نصل للنتيجة التي تحتاجها الدول النامية، ولكن يحدث بعض المنح والقروض الميسرة للمشروعات صديقة البيئة.