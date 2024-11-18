تشاهدون اليوم.. إسبانيا تستضيف سويسرا وتونس تصطدم بجامبيا

تشاهدون اليوم خدمة تقدمها "البوابة نيوز" ، تستعرض خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأثنين الموافق 18 نوفمبر ٢٠٢٤، في جميع البطولات من مختلف القارات والتي جاءت كالتالي :



* دوري الأمم الأوروبية:

9:45 كرواتيا × البرتغال

9:45 بولندا × إسكوتلندا

9:45 بلغاريا × روسيا البيضاء

9:45 لوكسمبرج × إيرلندا الشمالية

9:45 ليشتنشتاين × سان مارينو

9:45 صربيا × الدانمارك

9:45 إسبانيا × سويسرا

9:45 رومانيا × قبرص

9:45 كوسوفو × ليتوانيا



* التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية:

3:00 مالاوي × بوركينا فاسو

6:00 ليبيا × بنين

6:00 السودان × أنغولا

6:00 غانا × النيجر

9:00 جمهورية إفريقيا الوسطى × الجابون

9:00 المغرب × ليسوثو

9:00 تونس × جامبيا

9:00 جزر القمر × مدغشقر