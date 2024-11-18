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الإثنين 18 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. إسبانيا تستضيف سويسرا وتونس تصطدم بجامبيا

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تشاهدون اليوم خدمة تقدمها "البوابة نيوز" ، تستعرض خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأثنين الموافق 18 نوفمبر ٢٠٢٤، في جميع البطولات من مختلف القارات والتي جاءت كالتالي :
 

* دوري الأمم الأوروبية:

9:45 كرواتيا × البرتغال
9:45 بولندا × إسكوتلندا
9:45 بلغاريا × روسيا البيضاء
9:45 لوكسمبرج × إيرلندا الشمالية
9:45 ليشتنشتاين × سان مارينو
9:45 صربيا × الدانمارك
9:45 إسبانيا × سويسرا
9:45 رومانيا × قبرص
9:45 كوسوفو × ليتوانيا
 

* التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية:

3:00 مالاوي × بوركينا فاسو
6:00 ليبيا × بنين
6:00 السودان × أنغولا
6:00 غانا × النيجر
9:00 جمهورية إفريقيا الوسطى × الجابون
9:00 المغرب × ليسوثو
9:00 تونس × جامبيا
9:00 جزر القمر × مدغشقر

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