"علوم ذوي الاحتياجات" ببني سويف تنظم احتفالية التوعية باليوم العالمي للعصا البيضاء

نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، احتفالية التوعية باليوم العالمي للعصا البيضاء تحت شعار " ممشى النور وقاهري الظلام"، وذلك تحت إشراف الدكتور وليد فاروق حسن عميد الكلية، وبحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وسط حضور لافت من الطلاب.

بدأت الفعاليات بتنظيم مسيرة محاكاة بالعصاء البيضاء وشملت الفعاليات ، فقرة غنائية لمدرسة النور للمكفوفين ، وتكريم نماذج مشرفة من اسر ذوى الإعاقة البصرية ، وزيارة معرض الإعاقة البصرية ، ثم عرض فيديو بعنوان " نماذج مضيئة لخريجي قسم الإعاقة البصرية " ، و عرض أغنية مترجمة بلغة الإشارة، كما تم عرض مشروع مقترح جهاز فعال للممارسة السباحة لذوى الإعاقة البصرية .

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء التأكيد على أهمية دعم طلاب الإعاقة البصرية والنظر في احتياجاتهم وتسليط الضوء على آخر التطورات في مجال البصر من أجهزة وإصدارات، إلى جانب التطرق إلى إنجازاتهم والعمل على دمجهم في المجتمع وتضافر الجهود بين الجانبين الأهلي والرسمي لتحقيق ذلك، ونشر الوعي والثقافة بين المجتمعات بحقوق المكفوفين، وإبراز العصا البيضاء كونها رمزاً للإعاقة البصرية وإن حاملها يملك مهارات تمكنه من الحركة دون مساعدة من الأخرين.