وزير التعليم يتفقد عددًا من مدارس شمال سيناء

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، بجولة تفقدية اليوم، في عدد من مدارس محافظة شمال سيناء؛ لمتابعة سير انتظام العام الدراسي.

ورافق الوزير خلال زيارته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء وعدد من شيوخ سيناء.

وقد استهل الوزير والمحافظ زيارتهما إلى محافظة شمال سيناء، بافتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة "الشهيد غانم شبانة الابتدائية المشتركة" بمدينة بئر العبد والتى تضم عدد (٤١٠) طالب وطالبة، وقد قامت "مؤسسة مصر الخير" بعمل صيانة شاملة للمدرسة كنموذج من المشاركة المجتمعية والمساهمة من جانب مؤسسات المجتمع المدنى التى ساهمت بشكل كبير فى أعمال الصيانة وتجهيز المدرسة.

وتفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ شمال سيناء فصول المدرسة، وحرص الوزير على الاطمئنان على المستوى الدراسي لدى الطلاب فى القراءة والكتابة، والتأكد من انتظام التقييمات الأسبوعية، والاطلاع على كراسات الحصة والواجب.

كما أشاد الوزير بعدد من معلمات المدرسة نظرا لحرص الطلاب على أداء واجباتهم، ومتابعة كراسات الحصة.

وتفقد الوزير والمحافظ أيضا خلال زيارتهما المدرسة معمل العلوم ومعمل الكمبيوتر ومكتبة المدرسة، كما شهدا عرضًا استعراضيًا تراثيا.