تكريم الفنان محمد البلوشي بافتتاح مهرجان الموسيقى الدولي الـ 24 بالكويت.. صور

افتُتحت فعاليات الدورة الـ24 لمهرجان الموسيقى الدولي، الذي يحتضن فعالياته المسرح الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، بـ"ليلة تكريم الفنان محمد البلوشي" ، وسط حضور كبير من نجوم الفن والمشاهير والجمهور.



بدأ حفل الافتتاح بكلمة الأمين العام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد الجسار، جاء فيها: ان هذا المهرجان أسسه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في عام 1998 ليخلد التراث الموسيقي الكويتي والعربي, ويهدف المهرجان الى احياء تاريخ الفن والإرث للأجيال القادمة ويعيد إحياء الألحان التي خلدها نجوم الفن الكويتي والعربي.

واضاف الدكتور محمد الجسار: ولأن الموسيقى لغة عالمية في مهرجان موسيقي دولي فالمهرجان يحيي الموسيقى الغربية والأجنبية كذلك بمشاركة نخبة من العازفين العالميين والموسيقيين الموهوبين من أنحاء العالم.

وأردف الدكتور محمد الجسار: ان المجلس الوطني يتحدى ذاته في كل عام ليرتقي بكل المهرجانات والأنشطة والفعاليات المقدمة لتساير وتواكب متطلبات الشباب وتغيرات الوقت وتسارعات الزمن مراعين إرثنا الوطني ومحافظين على تراثنا الفني.



وقال: إننا في المجلس الوطني نولي المحافظة على تراثنا الفني بجميع تفرعاته بالتعاون مع مختلف المؤسسات والقطاعات من داخل المجلس وخارجه ونحن اليوم نستكمل مسيرة فنية تحمل كنزا فنيا وثقافيا نفخر به.



وبين الدكتور محمد الجسار ان المجلس حرص على أن يحمل مهرجان الموسيقى الدولي في دورته ال24 تبادلا ثقافيا وفنيا بين الشعوب والبلدان من جميع الأقطار الخليجية والعربية والغربية وركز على أن يكون المهرجان في دورته الحالية مختلفا من خلال تنوع أمسياته الموسيقية والورش الفنية والندوات المصاحبة الممتدة طوال مدة المهرجان وتكريم كل فنان ترك بصمة فنية وإرث موسيقي يخلد في الذاكرة.

وختم الدكتور محمد الجسار، قائلا: ان المجلس الوطني هو ملتقى حاضن لكل فنان ومبدع وموهوب لنحقق معكم وبمساهماتكم وحضوركم وتفاعلكم رؤية ثقافية وفنية جديدة واعدة للكويت.



المؤسسات الأكاديمية

من جهته، أشاد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني ورئيس المهرجان مساعد الزامل في كلمته بجهود وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري وجهود الأمين العام للمجلس الوطني الدكتور محمد الجسار حول دعمهم المطلق واهتمامهم المباشر في المتابعة والتوجيه ليكون مهرجان الموسيقى الدولي في دورته ال24 مميزا في عقد دوراته، وقال الزامل: لقد حرصنا منذ الوهلة الأولى على أن تكون المؤسسات الأكاديمية الفنية والثقافية شريكة في التخطيط ممثلة في المعهد العالي للفنون الموسيقية، وقسم الموسيقى في المعهد التطبيقي، ومركز جابر الأحمد الثقافي، وكذلك نخبة من العاملين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتحملهم المسؤولية ميدانيا لقيادة العمل الثقافي مستقبلًا.



واضاف الزامل: رأت اللجنة العليا بالإجماع اختيار الفنان القدير محمد البلوشي شخصية المهرجان لما له من تاريخ فني مفعم بالعطاء على جميع المستويات الفنية محليًا، وخليجيًا، وعربيا، وكذلك اختيار الشخصيات المكرمة باعتزاز وتقدير لشخصيات فنية في عالم اللحن، والغناء، والعلم، والبحث توشحت بالعطاء من دولة الكويت والدول الخليجية والعربية قطر والبحرين تونس وجمهورية مصر العربية، وتشرفنا أن يكون ضيوفنا من أعلام الفن العربي من المحيط الى الخليج.



ندوة فكرية

وتابع الزامل: حرصنا على التنوع الفني لتكون ليالينا الفنية كويتية خليجية عربية عالمية تتوافق مع الأهداف والغايات التي انشأ من اجلها المهرجان، وتأكيدًا منا على الاطر الأكاديمية رأت اللجنة العليا إلى اقامة ندوة فكرية حول الأغنية من العربية إلى العالمية.

وقال: إن مهرجان الموسيقى الدولي في دورته الرابعة والعشرين أستلهم من الطاقات الفنية الكويتية جهوده ووجوده حتى تكون ليلتكم هذه ولياليكم القادمة أصواتاً، وأنغاماً، وألحاناً كويتية وخليجية بصدى اللحن العربي حتى نحلق للعالمية.

بعد ذلك تم عرض فيلم قصير تضمّن شهادات من زملاء درب الفنان محمد البلوشي من فنانين وملحنين وكُتاب أغنية، ليؤكد الشاعر ساهر أن محمد البلوشي فنان مخضرم، ومن أفضل من قدّم الأغنية الشعبية.



وأوضح الشاعر الغنائي أحمد الشرقاوي أن البلوشي يستحق التكريم كونه فناناً متميزاً، في حين أشاد الملحن غنام الديكان، بمشوار البلوشي المثمر، كما أشار الملحن أنور عبدالله إلى ما قدمه المحتفى به من أعمال لا تزال باقية.



تكريم الفنانين

وخلال الحفل تم تكريم نخبة من الفنانين الذين أسهموا بأعمالهم في إثراء الساحة الموسيقية والطربية العربية، وهم: الدكتور يوسف عبدالقادر الرشيد، عميد المعهد العالي للفنون الموسيقية سابقاً، وإبراهيم محمد حبیب وهو مطرب وملحن من مملكة البحرين، والفنان محمد عبدالله المرزوقي من دولة قطر، والفنانة هناء محمد العشماوي، التي عملت في وازرة الإعلام منذ عام 1962، وهي عازفة على آلة الكلارينت في فرقة الإذاعة الكويتية، والفنانة لطيفة التونسية، وتم تكُريم الفنان القدير محمد البلوشي وسط احتفاء الجمهور.



الحفل الموسيقي

عقب التكريمات، انطلق الحفل الموسيقي بوصلتين غنائيتين شارك فيهما كوكبة من الفنانين الذين أعادوا تقديم الأغاني التي شدا بها محمد البلوشي بصوته أو قام بتلحينها، حيث غنى في الوصلة الاولى الفنان فهد السالم: "من شكالي'، و"كثر الله خيرك"، وقدم الفنان مساعد البلوشي "حبيبي عسى ربي"، و"سألنا عنك"، و"شقاوي"، وغنى فيصل السعد: "شالعجب" و"يلي واه".

وفي الوصلة الثانية ادى حمد المانع "ياللأسف" و"دار الهوى" و"جعل السحاب"، وغنى الكورال "ميدلي منوعات"، وجاء دور المحتفى به الفنان محمد البلوشي والذي أبدع في غناء عدد من أغنياته منعا: "كل شي معقول"، و"يا سعود"، و"يا نار شبي"، وفي الختام غنّى جميع الفنانين "أم السلام".



عن المهرجان

على هامش الحفل، قال مدير ادارة الموسيقى والتراث الشعبي بالإنابة ومدير ادارة الاتصال والاعلام في المجلس يوسف الجمعان: يعد مهرجان الموسيقى الدولي الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حدثا سنويا يسلط الضوء على الإبداعات الموسيقية ويهدف إلى الاحتفاء بالفنانين الذين أسهموا في إثراء الساحة الموسيقية.

وقال المحتفى به الفنان محمد البلوشي: سعيد بتكريمي في مهرجان الموسيقى الدولي في دورته الـ 24، وأشكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على هذه البادرة الطيبة، وأتشرف أن أكون في افتتاحية المهرجان مع نخبة من الفنانين الذين شاركوني هذه اللحظات الجميلة، وقاموا بغناء باقة من الأعمال التي غنيتها ولحنتها.