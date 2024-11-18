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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الرقابة المالية تعتمد نشرة الطرح لأسهم المصرف المتحد في البورصة

البورصة
البورصة
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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتماد نشرة الطرح -العام والخاص- لأسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، وقررت تسجيل أسهم رأس مال لدى الهيئة.

طرح المصرف المتحد
ووفق النشرة، سيتم طرح نحو 330 مليون سهم تمثل نسبة 30% من أسهم البنك والبالغ إجمالي أسهمه 1.1 مليار سهم بنطاق سعري حده الأدنى 12.7 جنيه وحده الأقصى بقيمة 15.6 جنيه للسهم، على أن يتم تحديد السعر النهائي وفقًا لنتائج الطرح الخاص وباستخدام آلية البناء السعري.

ومن المقرر طرح الشريحة الأولى طرح خاص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص لبيع عدد أسهم حده الأقصى 313.5 مليون سهم للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية، وتمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل 28.5% من أسهم البنك.

فيما تتضمن الشريحة الثانية، طرح عام للجمهور على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا لبيع عدد أسهم حده الأقصى 16.5 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 1.5% من أسهم البنك.


وذلك مع إمكانية زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع في الطرح الخاص والعام بناءً على حجم التغطية بحد أقصى 208.99 مليون سهم، تمثل 18.99% من إجمالي أسهم البنك بعد موافقة الرقابة المالية.

 

الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية المصرف المتحد