السجن المشدد 7 سنوات لربة منزل وعاطل في حيازة مخدرات بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ربة منزل و عاطل لإدانتهما في المواد المخدرة الآيس بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامهما المصاريف الجنائية بمنطقة المرج.

وكان قسم شرطة المرج ،تلقي معلومات تقيد قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة الآيس، متخذين من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين ،وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض علي ربة منزل وعاطل، وبتفتيشها عثر علي كمية من مخدر الايس وسلاح أبيض ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.