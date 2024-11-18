الدفاع الروسية: تدمير 59 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 59 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مقاطعات روسية الليلة الماضية.



وذكرت الوزارة في بيان اليوم /الاثنين/ وفقا لوكالة الأنباء الروسية"سبوتنيك"،إنه "تم خلال الليلة الماضية إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضافت: أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة موسكو، و45 طائرة دون طيار بمقاطعة بريانسك، و6 بمقاطعة كورسك، و3 بمقاطعة بيلغورود، و3 فوق أراض بمقاطعة تولا".