انطلاق فعاليات دورة القيادات الجامعية بجامعة بني سويف

انطلقت فعاليات دورة القيادات الجامعية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، والتي تستمر علي مدار ثلاثة أيام متتالية حتي الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري، وذلك للترشح لمنصب عميد كلية أو معهد، وكيل كلية أو معهد، رئيس قسم وهى متطلب المجلس الأعلى للجامعات، جاء ذلك بإشراف الدكتور جمعة سعيد مدير مركز تنمية الموارد البشرية.



وأوضح رئيس جامعة بنى سويف، أن الهدف من الدورات رفع كفاءة وتنمية أعضاء هيئة التدريس فى القيادة والإدارة الجامعية حيث تحتوى الدورات على سمات الشخصية القيادية، والتفكير الاستراتيجي في ادارة الازمات، والجوانب القانونية، والقضايا القومية ومكافحة الفساد، والتطور في شئون التعليم والطلاب، والجوانب المالية والإدارية للجامعات.

ووجه الدكتور جمعة سعيد مدير مركز تنمية الموارد البشرية الشكر إلى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة لدعمه المستمر لمركز تنمية الموارد البشرية من أجل تأهيل القيادات الجامعية من الأساتذة أو المناصب القيادية الإدارية .