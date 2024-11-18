قصور الثقافة ببورسعيد تواصل ليالي الطرب بعرض لفرقة الموسيقى العربية

الإثنين 18/نوفمبر/2024 - 11:39 ص

شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد، ليل الأحد، حفلا فنيا، استمرارا للبرامج الفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن فعاليات وزارة الثقافة.

أحيا الحفل فرقة بورسعيد للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو رجب الشاذلي، واستهلته بأغنية جماعية: أنا كل ما أقول التوبة، تلاها ميدلي "عاشق الروح" لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

ووسط حضور مكثف، لأهالي المدينة الباسلة، أبدع فنانو الفرقة في أداء أغانى الطرب الأصيل، بدأت المطربة آية خالد، بأغنية "ليالي الأنس"، محمد النوتي "ع الحلوة والمرة"، محمد كمال "صياد"، محمود رحيم "يا صبر طيب"، كريم أيمن "ظلموه"، بلال أيمن "أما براوه"، آية فتحي "الحب كده"، چنى الحسيني "دندنة"، چنى عادل "إن كنت ناسي أفكرك"، هنا نعيم "في يوم وليلة"، محمد عاشور "يا خلي القلب"، ياسمين الشاذلي "مش عوايدك"، واختتم المطرب عبد الرحمن فرغلى فقرات الحفل بأغنية "لما انت ناوي تغيب على طول".