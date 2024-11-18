من البواب لمعالي الوزير.. محطات رحلة الإبداع الفني للإمبراطور أحمد زكي

تحل اليوم الموافق ١٨ نوفمبر، ذكري ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي، بعد مسيرة من العطاء الفني، حقق من خلالها جماهيرية حاشدة في مصر والعالم العربي.

البداية مع الفن

تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت السينما في ذلك الوقت ما بين اللون الكوميدي، وبين البحث عن الفنان «الچان»، ليكون جاذب لكل المنتجين بعد جيل عمر الشريف ورشدي أباظة ورمزي وغيرهم من النجوم.

وعاني الفتي الأسمر احمد زكي كثيراً في بداياته الفنية، وكان يشارك في المسرحيات الكوميدية رغم عدم تجسيد الكوميديا، ولكن ظل يبحث عن الذات ويلاقي صدمات ووعود بأدوار ويتم تغيير الموقف في اللحظات الأخيرة.

محطة مسلسل الأيام

جسد الفنان أحمد ذكي مسيرة الكاتب طه حسين، وكان زكي في بداياته الفنية، ورغم ذلك أثبت للجميع أن هناك مشروع فني متكامل يحمل اسم أحمد زكي، واستطاع أن يبدع في دور الضرير، وتمكن من ترك بصمة خاصه له في هذا الدور الفني، ليلفت الأنظار من قبل الجميع، وتكون محطة طه حسين الفنية، هي واحده من أهم محطات إنطلاق الراحل أحمد زكي.

مدرسة أحمد ذكي الفنية

كان أحمد ذكي صاحب مدرسة فنية خاصه، وكان لديه قدرة علي الوصول إلي تفاصيل ومفردات الجانب الإنساني والبعد النفسي لكل دور يقدمه، مما يصل به إلي حالة التماثل وليس التمثيل، فيتطابق مع الشخصية ويصل لمرحلة التجليات في الإبداع الفني.

وكان أحد أبرز التحديات التي واجهت الفنان أحمد ذكي، هو تجسيده لنفس الدور وفي كل مره يكون مغاير عن الاخر، علي سبيل المثال دور الظابط بفيلم الباشا، يختلف عنه في فيلم زوجة رجل مهم، وهو ما كان يدهش كل النقاد والجمهور.

أحمد ذكي فيلم زوجة رجل مهم

أحمد ذكي فيلم الباشا

التقمص الفني

حقق الفنان أحمد ذكي معادلة مستحيلة، بتجسيد شخصية الرئيس جمال عبدالناصر، وشخصية الرئيس السادات، ولكل منهم فترة حكمه بنتغيراته وشخصيته المغايرة، والتحديات الخاصة بمرحلة حكمه، ورغم ذلك نجح ذكي في الابداع الفني، خاصةً بشخصية الرئيس أنور السادات بفيلم "أيام السادات".

أبرز أعماله الفنية

قدم الفنان أحمد ذكي رحلة فنية حافله بالأعمال والأدوار، التي يعد كل منها درس فني لكل الأجيال القادمة، وأبرز تلك الأعمال فيلم "الامبراطور، الباشا، زوجة رجل مهم، أربعة في مهمة رسمية، معالي الوزير، أبو الدهب، امرأة واحدة لا تكفي، اضحك الصورة تطلع حلوه، الراقصة والطبال، شادر السمك، الهروب، حليم".

حليم "مباراة اعتزال فنية لحلم الطفولة"

حقق الفنان أحمد ذكي حلمه الذي أعلنه منذ بداياته الفنية، وهو تجسيد شخصية الراحل عبدالحليم حافظ.

وكان أحمد ذكي يري أن حليم هو الحلم الذي حققه، وبمثابة مباراة اعتزال فنية، للدرجة التي جعلته ينهي معظم العمل وهو في أحلك مراحل المرض.