مع بداية «المكنسة».. أمطار غزيرة في الإسكندرية وطوارئ بالمحافظة

تسيطر حالة من الأجواء الشتوية على محافظة الإسكندرية، تزامناً مع بدء نوة المكنسة، وهي تأتي برياح غربية شمالية، وسحب محملة بالأمطار متفاوتة الشدة، حيث شهدت أغلب أحياء المدينة سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، وسط تجمع للسحب المنخفضة والكثيف، التي حجبت أشعة الشمس منذ الصباح.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أحدث صور للقمر الصناعي والذي أظهرت وجود تساقطت للأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وما زالت الفرص مستمرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.

كما أكدت على وجود اضطراب حركة الملاحة البحرية اليوم على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وشواطئ شمال الدلتا ليصل ارتفاع الموج إلى (2- 3 م) وسرعة الرياح(55:40 كم /س).

وبدأت نوة المكنسة منذ الأمس الأحد 17 نوفمبر برياح شمالية غربية يصاحبها أمطار غزيرة على بعض المناطق ومتوسطة على مناطق أخرى، تستمر لمدة 4 أيام، وسط انخفاض في درجات الحرارة بدءًا من اليوم الاثنين 18 نوفمبر، حيث سجلت درجة الحرارة 19 درجة مئوية، وسرعة رياح 18 كم/ ساعة، ونسبة أمطار 20%.

كما أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن استعدادها الكامل لاستقبال نوة المكنسة، وأكد اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار في حال حدوثها.

وشدد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن 175 على مدار الساعة؛ لتلقي الشكاوي، والعمل على حلها فورًا.

كما أكد "نافع" على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم؛ لمتابعة سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل في الشبكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا في حال وجود أي شكوى.