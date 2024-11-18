البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون جديد مع "مصر لتأمينات الحياة"

أعلن البنك الأهلي المصري توقيع بروتوكول تعاون جديد مع شركة مصر لتأمينات الحياة، بحضور محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك، والدكتور أحمد عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، منهم سهى التركي ويحيى أبو الفتوح نائبا رئيس البنك، ومصطفى القماش نائب رئيس الشركة، وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع، ومحمد محمود رئيس قطاع التأمين البنكي وفرق العمل المتخصصة من الجانبين.

يهدف البروتوكول إلى تسهيل إدارة متحصلات وثائق التأمين وصرف تعويضات العملاء من خلال فروع البنك الأهلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وفي هذا السياق، صرح محمد الأتربي أن هذا البروتوكول يمثل امتدادًا لشراكة مثمرة بدأت في عام 2020، مشيرًا إلى أن التعاون الجديد يعزز دور البنك الأهلي في دعم المدفوعات الإلكترونية وتقديم حلول مبتكرة وآمنة للمعاملات المالية.

كما أوضح أن البروتوكول ينسجم مع جهود البنك في تعزيز الشمول المالي عبر توفير قنوات بديلة تسهل إجراء المعاملات للعملاء الأفراد والشركات.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد عبد العزيز عن اعتزازه باستمرار الشراكة الناجحة مع البنك الأهلي المصري، والتي حققت نتائج متميزة تمثلت في أقساط تأمينية تجاوزت 9 مليارات جنيه.

وأكد أن البروتوكول الجديد يعكس التزام الشركة بتقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات العملاء وتعزز من مكانتها في السوق المصري.

وأشارت سهى التركي أن الاتفاقية ستتيح لشركة مصر لتأمينات الحياة استلام متحصلاتها عبر حسابات العملاء في البنك الأهلي أو البنوك الأخرى الأعضاء في غرفة المقاصة الآلية، إضافة إلى توفير آلية جديدة لصرف التعويضات، مما يساهم في جذب المزيد من العملاء وتقديم خدمات مميزة.

وأوضح مصطفى القماش أن البروتوكول يدعم ميكنة طرق صرف التعويضات، مما يضمن سهولة وراحة العملاء، ويعكس التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات.

بدوره، أشار كريم سوس إلى نجاح الشراكة مع شركة مصر لتأمينات الحياة، والتي شملت طرح وثيقة "معاش بكرة" بالعملة المحلية كمنتج فريد من نوعه في السوق المصري. وأضاف أن البروتوكول الجديد يهدف إلى تحسين إدارة صرف التعويضات عبر فروع البنك الأهلي باستخدام الرقم القومي، مما يوفر بديلاً أكثر كفاءة من الشيكات التقليدية.

كما أعلن محمد محمود أن التعاون الحالي يتيح تقديم الخدمات من خلال 250 فرعًا من فروع البنك الأهلي، مع خطط لزيادة العدد إلى 300 فرع بحلول نهاية العام.

وأكد أن الشراكة شملت أيضًا إطلاق منتجات جديدة مثل وثيقة "ابن سينا للتأمين الطبي" الموجهة للأفراد والعائلات.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، تم تكريم العاملين من البنك الأهلي وشركة مصر لتأمينات الحياة الفائزين في مسابقة التأمين البنكي عن شهري مايو ويونيو 2024، تقديرًا لمجهوداتهم وتحفيزًا لمواصلة رفع كفاءة الأداء في فروع البنك.

ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بتعزيز الخدمات المالية والتأمينية، ورفع مستوى رضا العملاء بما يتماشى مع رؤية الشمول المالي.