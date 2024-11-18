رئيس مياه سوهاج يتفقد أعمال الإحلال والتجديد بمحطة معالجة الصرف الصحى الثلاثية

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة معالجة الصرف الصحى الثلاثية سوهاج غرب والجارى بها اعمال الاحلال والتجديد للمرحلة القديمة والتوسعات بقيمة 470 مليون جنيه والتى من المقرر الانتهاء منها فى مايو من العام المقبل.

وأوضح المهندس ابو ضيف محمد احمد جبر مستشار الشركة لشئون التعاون الدولى انه بلغت نسبة التنفيذ للأعمال 52% منها اعمال مدنية تشمل تأهيل المدخل والمصافى والاحواض وعنبر الطلمبات وإنشاء مبنى النوافخ والمحولات وتاهيل عنبر الطلمبات بالتوسعات والموقع العام وتاهيل مواسير خط السيب وخط الطرد هذا بالاضافة الى اعمال الكهرباء والميكانيكا للمحطة القديمة والتوسعات.

وأشار الكيميائى منصور صابر على نائب رئيس مجلس الادارة لشئون المعامل والجودة انه تم افتتاح معمل المحطة بعد تطويره والذى يقوم بمتابعة واجراء التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية لجميع مراحل المعالجة الثلاثية على مدار 24 ساعة لرفع وتحليل عينات شهريا من المياه الخام والسيب النهائي والترسيب الابتدائى واحواض التهوية والترسيب النهائي والمعالجة الثلاثية والحمأه باجمالي 977 عينة شهريا وذلك للتاكد من مطابقة السيب النهائى للصرف علي المصرف طبقا للمادة 52 من قانون 48 واجراء كافة التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية لضمان التشغيل الأمثل لمنظومة المعالجة الثلاثية هذا بالاضافة الى القيام باجراء التحليلات المعملية لمحطات معالجة صرف صحى ادفا والهجارسة وعرابة ابو الدهب والغريزات وإجراء التحاليل لعينات الصرف الصناعي بإجمالى 360 عينة شهريا كما يتم رفع وتحليل عينات من 16 محطة رفع لمتابعة المياه الخام و مدى مطابقتها للقرار 44 لسنة 2000 وكذلك إجراء تحاليل للعينات لصالح الغير.

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