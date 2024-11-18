ads
الإثنين 18 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الفلبين والولايات المتحدة توقعان اتفاقية لتبادل المعلومات العسكرية

الفلبين وأمريكا
الفلبين وأمريكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقعت الفلبين والولايات المتحدة، اليوم /الاثنين/ اتفاقية لتبادل المعلومات العسكرية، في تعميق أكبر للعلاقات الدفاعية بين البلدين اللذين يواجهان تحديات أمنية مشتركة في المنطقة.


ووقع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي يقوم بزيارة إلى الفلبين، الاتفاقية مع نظيره الفلبيني جيلبرتو تيودورو في مقر الجيش في (مانيلا) حسبما أوردت قناة (إيه بي إس- سي بي إن) التلفزيونية المحلية... حيث وضع المسئولان أيضا حجر الأساس لمركز تنسيق مشترك من شأنه تسهيل التعاون بين قواتهما المسلحة.
وتسمح الاتفاقية - والتي يطلق عليها اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية للبلدين - تبادل المعلومات العسكرية السرية بشكل آمن. 

الفلبين الولايات المتحدة المعلومات العسكرية