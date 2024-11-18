بالفيديو.. رئيس قطاع الآثار المصرية يكشف تفاصيل مقطع فيديو "تكسير الأهرامات"

علق الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، عن مقطع الفيديو المتداول حول تكسير أحد أحجار الهرم الأكبر "خوفو"، قائلا: "الفيديو أو الصورة التي تم تصديرها بالفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي صورة غير مقبولة والرأي العام كان له الحق في أن يقلق ما لم يكن هناك توضيح خاصة وأن الهرم الأكبر رمز لمصر والحضارة المصرية.

وقال "عشماوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن المجلس الأعلى للآثار كمؤسسة له دور في الحماية على الآثار المصرية، موضحًا أنه يتم حاليًا عملية تغيير شبكة الإنارة الكاملة في منطقة الأهرامات وخاصة الأهرامات من الداخل التي يتم فيها زيارات داخلية لذا يتم إعادة تغيير شبكة الإنارة من أجل التطوير.

وتابع، أنه يتم إزالة الطبقة القديمة الموجودة من عقود والتي كانت تتم بشكل معين عند مدخل الهرم الأكبر، مشيرا إلى أن الشركة التي تنفذ هذه الأمر لم يكن لديها حرفية لأن تقوم بهذا الأمر وسط تواجد الزائرين.

وأردف، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن المجلس الأعلى للآثار اتخذ إجراءات رادعة ضد الشركة المسؤولة عن مشروع تغيير شبكة الإنارة في الأهرامات وضد المسؤول الذي كان يجب أن يكون مشرف على هذا الإجراء.