تفاصيل ورشة دور الشباب في الحفاظ على الهوية المصرية بجامعة قناة السويس

حصلت جامعة قناة السويس المركز الأول في ورشة العمل التي عُقدت تحت عنوان "دور الشباب في الحفاظ على الهوية المصرية"، ضمن فعاليات برنامج "هوية".

جاء البرنامج بتنظيم من معهد إعداد القادة تحت شعار "سفراء الهوية المصرية"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وبإشراف الدكتور حسام مصطفى الشريف، وكيل المعهد.

وفي كلمته، أكد الدكتور ناصر مندوررئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تضع على عاتقها مسؤولية بناء وعي طلابها وتنمية قدراتهم، مشيراً إلى أهمية دور الشباب في الحفاظ على الهوية الوطنية، والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، باعتبارهم ركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن معهد إعداد القادة يسهم بشكل فعال في تمكين الشباب وبناء مهارات القيادة لديهم، بهدف تعزيز مشاركتهم في تحقيق رؤية مصر 2030، ودعم الجهود الوطنية لبناء الجمهورية الجديدة، من خلال الأنشطة التثقيفية التي تُبرز أهمية الهوية الوطنية.

بدوره، صرّح الدكتور محمود شعيب بأن مشاركة طلاب الجامعة في مثل هذه الفعاليات تعكس التزام الجامعة بتقديم الدعم الكامل للأنشطة الطلابية، التي تُعد وسيلة أساسية لتعزيز الوعي المجتمعي وتنمية القيم الوطنية بين الطلاب.

تضمنت الفعاليات الختامية للبرنامج تكريم المراكز الثلاثة الأولى وتوزيع شهادات تقدير على جميع المشاركين، مما أضفى أجواء من الحماس والإيجابية بين الطلاب.

وعلى هامش البرنامج، نُظمت زيارة إلى القلعة، أحد أبرز المواقع الأثرية في مصر، والتي تُعد رمزاً للتاريخ والثقافة الوطنية. هدفت الزيارة إلى تعزيز الوعي بأهمية التراث المصري، وربط المشاركين بهويتهم الوطنية من خلال الاطلاع على المعالم التاريخية التي تمثل إرثاً حضارياً للأجيال القادمة

