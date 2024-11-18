أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 763 شاحنة و 135 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 375 شاحنة و 116 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 39500 طن بضائع، 388 شاحنة و 19 سيارة.
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال اربع سفن وهي TRUAH ARNONY ، DA UY XID ، Alcudia Express وعمان بينما تغادر السفينة CHIPOL UORAGAN علي متنها 31000 طن فوسفات تصدير الي الهند ، فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي عمان ، امل و Alcudia Express ، كما تم تداول 2500 طن بضائع و 310 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة .
وسجلت مواني الهيئة، اليوم، وصول وسفر 1240 راكب بموانيها.
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تصدير 31 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 763 شاحنة و 135 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 375 شاحنة و 116 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 39500 طن بضائع، 388 شاحنة و 19 سيارة.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 763 شاحنة و 135 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 375 شاحنة و 116 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 39500 طن بضائع، 388 شاحنة و 19 سيارة.