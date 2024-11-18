تصدير 31 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 763 شاحنة و 135 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 375 شاحنة و 116 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 39500 طن بضائع، 388 شاحنة و 19 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال اربع سفن وهي TRUAH ARNONY ، DA UY XID ، Alcudia Express وعمان بينما تغادر السفينة CHIPOL UORAGAN علي متنها 31000 طن فوسفات تصدير الي الهند ، فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي عمان ، امل و Alcudia Express ، كما تم تداول 2500 طن بضائع و 310 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة .

وسجلت مواني الهيئة، اليوم، وصول وسفر 1240 راكب بموانيها.

