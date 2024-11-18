رئيس مياه دمياط يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة

أجرى اللواء مهندس احمد ماهر شاهين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى دمياط ، جولة تفقدية ، لمتابعة أعمال مشروعات حياة كريمة التى تشرف عليها شركة مياه دمياط ، حيث تاتى تلك الجولة ضمن المتابعة الميدانية لتلك المشروعات و التي تعتبر كأحد أهم أولويات الشركة

حيث تفقد محطة مياه ميت أبو غالب لمتابعة نسب التنفيذ بها و متابعة الأعمال النهائية تمهيدا لإفتتاحها بعد إعادة التأهيل .

ووجه شاهين جهاز الاشراف بسرعة الانتهاء من الملاحظات الموجودة وضرورة الإلتزام بالمعايير الموضوعة لتحقيق الجودة الشاملة دون الإخلال بالجدول الزمني المحدد لتحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.

كما اجرى اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط ، جولة تفقدية ، لمتابعة أعمال مشروعات حياة كريمة التى تشرف عليها شركة مياه دمياط ، حيث تاتى تلك الجولة ضمن المتابعة الميدانية لتلك المشروعات و التي تعتبر كأحد أهم أولويات الشركة.

واوضح شاهين ان الجولة استهدفت المرور على عدد "٣" محطات مياه وذلك لمتابعة نسب التنفيذ حيث تفقد محطة مياه ميت أبو غالب لمتابعة الأعمال النهائية تمهيدا لإفتتاحها بعد إعادة التأهيل ، محطة مياه كفر سليمان لمتابعة توسعات المرحلة الأولى بها ،كما تفقد محطة مياه السوالم لمتابعة نسب التنفيذ بها .

وشدد شاهين خلال تفقده على سرعة الانتهاء من الأعمال القائمة فى أسرع وقت ممكن.

وأكد خلال زيارته ضرورة الإلتزام بالمعايير الموضوعة لتحقيق الجودة الشاملة دون الإخلال بالجدول الزمني المحدد لتحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.

