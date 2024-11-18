ads
الإثنين 18 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يتابع موقف ملفات التقنين والخطة الاستثمارية والمتغيرات المكانية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعاً موسعاً للوقوف علي انتظام العمل بملفات تقنين الأراضى أملاك الدولة ونسب إزالة المتغيرات المكانية الغير متصالح عليها .
وأكد المحافظ خلال اللقاء على أن تلك الملفات ذات أولوية وتحقيق نسب إنجاز متقدمة بها يأتى على رأس عوامل تقييم كل رئيس حي ومركز ومدينة.


واطلع محافظ الجيزة على معدلات إنجاز كل جهة بذات الملفات حيث إطمأن على إلتزام كل منها بالجداول المحددة موجهاً بوضع حد زمنى للإنتهاء من أعمال أرشفتها وإدخالها على المنظومات الإلكترونية التابعة للوزارات المختصة.


كما ناقش المحافظ معوقات إنهاء عدد من الحالات بنطاق المحافظة، وبحث مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنيين الوسائل المتاحة للإنتهاء منها بالتعاون مع جهات الإختصاص بالدولة لسرعة بيان موقفها من التصالح والتقنين.
 

تضمن الإجتماع عرض موقف أجهزة المحافظة من تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية حيث إستمع المحافظ لبيان حول نسب تنفيذ المشروعات المخصصة للنصف الأول من العام المالى، مشدداً على ضرورة مراعاة أعلى معايير الجودة فى التنفيذ وسرعة الإنتهاء من إجراءات الطرح وتسليم مشروعات النصف الثانى لبدء العمل بها وذلك لإنجاز المشروعات وتحقيق الإستفادة للمواطنين .

تقنين الأراضى أملاك الدولة عادل النجار الجيزة