حفل للفنان "هشام خرما" في مكتبة الإسكندرية

تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع إلى قطاع التواصل الثقافي حفل موسيقي للفنان هشام خرما وفرقته الموسيقية وذلك يوم السبت الموافق 23 نوفمبر في تمام الساعة السابعة مساءً على خشبة المسرح الكبير بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

هشام خرما مؤلف وموزع موسيقي نشأ في القاهرة، لكنه عاش في عدة دول تأثر بثقافاتها المختلفة التي انعكست على فنه. أطلق خرما أول ألبوماته باسم الرحلة الأولى "فرست فوياج" وتصدَّر قائمة «التوب شارت» في سلسلة محلات فيرجين ميجا ستورز، والإصدار الثاني كان في السلسلة الموسيقية "أرابيسك" لشركة سوني ميوزك بجانب الموسيقار العالمي "ياني" و"كان أتيلا".