اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف الحرب

طالب عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إسرائيل بضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.



وفي هذا الإطار قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد البالغ عددهم 27 دولة، إن الاتحاد يجب أن يضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان.



وقال بوريل، قبل وقت قصير من تقديم اقتراح بتعليق الحوار السياسي رسميًا مع إسرائيل بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان في غزة: "لهذا السبب هناك اقتراح ملموس مطروح اليوم على الطاولة... من أجل معرفة ما إذا كان ما يحدث في غزة يتوافق مع القانون الدولي". ويظل من غير المرجح أن يحصل على الدعم الإجماعي اللازم لهذا الاقتراح.



وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، اليوم الاثنينأ إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مواصلة حواره الدبلوماسي مع إسرائيل وسط التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما يختلف مع كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي الذي اقترح إيقاف الحوار مع البلاد.



واقترح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأسبوع الماضي أن يعلق الاتحاد حواره السياسي مع إسرائيل، مشيرًا إلى انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الحرب في غزة.