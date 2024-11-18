الأنبا إرميا يهنئ البابا تواضروس بمناسبة ذكرى تجليسه

هنأ الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة العيد الثاني عشر لتجليس قداسته على كرسي القديس مار مرقس الرسول.

وجاءت نص برقية التهنئة كالاتي :

يتقدم الأنبا إرميــا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وأسرتــا المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ME Sat بخالص التهنئة إلى قداسة البابا المعظم أنبــا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة العيد الثاني عشر لتجليس قداسته على كرسي القديس مار مرقس الرسول.

وكل عام وقداستكم والكنيسة بألف خير.