غارة جوية إسرائيلية على منطقة تسوق مزدحمة غرب بيروت

نفذت إسرائيل غارة جوية على منطقة مار الياس في غرب بيروت، مما أدى إلى مقتل شخصين في هجوم نادر على منطقة مكتظة بالسكان في المدينة.



يقع المكان المستهدف على بعد أمتار قليلة من متجرين شعبيين للشوكولاتة والحلويات، اللذين عادة ما يكونان مزدحمين بالزبائن.



جاء ذلك بعد ساعات من غارة أخرى على منطقة رأس النبع في بيروت أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص بينهم مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف.



ويمتلئ الشارع المزدحم حيث وقع الهجوم بمتاجر الملابس والمطاعم الصغيرة.



وكان حزب الله اللبناني قد أكد في وقت سابق مقتل مسؤول العلاقات الإعلامية في الجماعة محمد عفيف في غارة إسرائيلية على مبنى في وسط بيروت أمس الأحد.



ونادرا ما استهدفت إسرائيل كبار قادة حزب الله الذين ليس لديهم أدوار عسكرية واضحة، وكانت ضرباتها الجوية تستهدف في الغالب الضاحية الجنوبية لبيروت حيث يوجد للجماعة أكبر تواجد لها.