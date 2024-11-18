أشرف صبحي يكرم وكيل رياضة شمال سيناء

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء ،بالعاصمة الإدارية ، تقديرًا للجهوده المبذولة من قبل المديرية والتي لمسها في زيارته الأخيرة لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

وفى كلمته ثمن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جهود مديرية الشباب والرياضة عقب متابعته عرض إنجازات المديرية فى مستهل اللقاء الحوارى، موجهًا الشكر للواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء علي دعمه المستمر مع وزارة الشباب والرياضة التي تولي اهتماماً كبيراً بشباب سيناء، ونسعى معاً لتوفير كافة الإمكانات التي تحقق تطلعاتهم وتدعم استقرارهم في أرضهم.

أعرب "حسن عبدالوهاب "، عن سعادته لتكريمه من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي،

وأشاد بدور الوزير الهام والفعال في دعم وتمكين الشباب وتفعيل دورهم علي مستوي محافظات مصر باعتبارهم قاطرة الأمل والمستقبل ، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء داخل قطاع الشباب والرياضة والمشاركة بقوة في كافة الفعاليات التي تشهدها المحافظة.

كما وجه الشكر والتقدير إلي اللواء خالد مجاور علي دعمه المستمر للشباب والرياضة، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء داخل قطاع الشباب والرياضة والمشاركة بقوة في كافة الفعاليات التي تشهدها المحافظة.

، كما شكر" عبّد الوهاب " جميع العاملين بالمديرية والهيئات الشبابية والرياضية لجهودهم الكبيرة وحرصهم المستمر علي تحقيق الأهداف المنشودة