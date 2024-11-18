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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. خبير يكشف تفاصيل إدراج غرب سهيل وأبو غصون ضمن القرى الريفية السياحية

قرية غرب سهيل
قرية غرب سهيل
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كشف محمد فاروق، الخبير السياحي، أن الأمم المتحدة تختار قريتي «غرب سهيل» و«أبو غصون» ضمن أفضل القرى الريفية السياحية لعام 2024، قائلًا: "إن هذا البرنامج بدأ منذ 2021 عن طريق دعوة من الأمم المتحدة للتنمية والسياحة المستدامة، بهدف التأكد من الاستفادة بالمدن والقرى التي تحتوي على أنشطة سياحية مع الحفاظ على المقدرات للأجيال القادمة".

وأضاف "فاروق" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن مصر تفوز بجائزة الأمم المتحدة لأفضل القرى الريفية ليس لأول مرة، لكن فازت في 2023 لقريتين وهما «سيوة» في محافظة مطروح وقرية «دهشور» في الجيزة.

وتابع: «وزارة السياحة والآثار مهتمة بالمحليات والقرى لتنميتها، من أجل زيادة نسبة السياحة»، لافتا إلى أن قرية «غرب سهيل» بأسوان تعتبر قرية نوبية رائعة على ضفاف النيل وينصح بزيارتها، إذ إن القرى السياحية في مصر تتميز بطبيعتها والأطعمة الخاصة بها وطرازها النوبي.

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