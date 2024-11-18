محافظ شمال سيناء يستقبل وزير التعليم ببئر العبد

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في قرية قاطية بمركز بئر العبد،خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء.

ورحب المحافظ بوزير التربية والتعليم على أرض المحافظة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء.

وأكد المحافظ على أن المحافظة تشهد طفرة تنموية كبيرة في قطاع التعليم، حيث توجد بالمحافظة مختلف أنواع المدارس .

بدوره أكد وزير التربية والتعليم على أن زيارته إلى محافظة شمال سيناء تأتي ضمن الزيارات التي يقوم بها لمختلف المدارس على مستوى الجمهورية على مدار العام الدراسي لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة.

ومن المنتظر أن يتفقد وزير التربية والتعليم عدد من المدارس بإدارات بئر العبدوالعريش والشيخ زويد التعليمية، بجانب لقاء قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري المدارس في المدينة الشبابية بالعريش