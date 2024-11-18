بالفيديو.. خبير تكنولوجي: استمرار معرض مصر الدولي للاتصالات لـ28 نسخة إنجاز كبير

قال الدكتور محمد عزام، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تشهد هذا العام النسخة الـ28 من معرض مصر الدولي للاتصالات والتكنولوجيا، والذي يعتبر من أهم المعارض والملتقيات في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن استمرار هذا المعرض لمدة 28 عامًا يعتبر إنجاز كبير.

وأضاف "عزام" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية تشهد طفرة تكنولوجية كبيرة سواء في استخدامات الذكاء الاصطناعي أو الجيل الجديد من الإنترنت والمدن الذكية، مشيرا إلى أن هناك استخدام كبير للتكنولوجيا في مجالات متعددة مثل التعدين والصحة والبنية التحتية واتجاهات الأمن السيبراني .

وتابع، أن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا يتميز بأن المنظومة تعمل مع بعضها البعض في تناغم، إذ إن التكامل فيها أكثر من التنافس، بالتالي هناك شراكات وتكامل بين الحكومة ومؤسسات القطاع المدني والشركات الدولية والناشئة، موضحًا أن هذه المنظومة تتطور بشكل كبير سنويا.