اليوم.. "هجرة الماء" ضمن مسابقة الطفل بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

يشهد المسرح المكشوف بساحة قصر ثقافة شرم الشيخ الخارجية، العرض المسرحي "هجرة الماء"، في الرابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، وذلك ضمن عروض مسابقة مسرح الطفل بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي.

العرض من إنتاج المركز الثقافي بطنطا، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي تدور أحداثه حول اجتماع مصادر المياه في العالم واتفاقها أنها لم تعد تحتمل استمرار الإنسان في تلويثها وهدرها وتقرر المصادر هجرة كوكب الأرض، فكيف يكون مصير الأرض بدون مياه، هو ما يطرحه العرض.

يشارك في بطولة العمل مجموعة من مواهب المركز الثقافي بطنطا وهم: محمود القناوي، أحمد سمير، فريدة الملاح، شروق قاسم، عبد الرحمن كارم، هويدا محمود، حنين أيمن، كنزي تامر، شريهان سامي، روفيدا ياسر، هبة هاني، جنى عمرو، سامي محمد، محمد أشرف، جنى حسن، تغريدة تجمد، محمد فوزي، عمر عابد، أسيل محمد، يوسف كارم، ايسل عواد، بدر سعيد. غناء: رودينا السيد، نورين محمد، فريدة محمد، علا طارق، ملك عبد المجيد، تصميم استعراضات عمر صالح، تنفيذ عرائس أشرف السيد، الحان الفنان عبدالله رجال، ديكور آية سعد الله، والعرض ما تأليف هاني قدري، وإخراج مصطفى فجل.

يشار إلى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي انطلقت فعالياته الجمعة الماضية 15 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 20 من الشهر نفسه، وتحمل دورته التاسعة اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي.

وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة